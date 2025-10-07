Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 31,74 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 31,74 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 51.524 Stück.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 17,34 Prozent niedriger. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,21 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,956 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,12 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



