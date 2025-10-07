Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 31,49 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 31,49 EUR nach. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 31,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.066.945 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. 21,94 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,86 Prozent.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,12 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

Kursplus: Commerzbank-Aktie profitiert von beginnenden Aktienrückkäufen

UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv