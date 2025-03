Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 20,57 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 20,57 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,34 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.647.159 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,58 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 4,68 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,63 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,832 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,10 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 61,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,00 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

