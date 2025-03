Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 22,96 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 22,96 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,34 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,79 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.024.387 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 24,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 5,18 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,07 EUR am 11.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 51,79 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,849 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 19,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 31.01.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 61,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

