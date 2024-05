Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 15,69 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,69 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.002.905 Stück gehandelt.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,85 Prozent.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,561 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,43 Mrd. EUR – ein Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

