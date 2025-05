Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 26,80 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 26,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 26,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,52 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.659.653 Aktien.

Am 27.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,83 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Abschläge von 54,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,879 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 23,25 EUR angegeben.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.08.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,36 EUR je Aktie.

