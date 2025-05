Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 26,56 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 26,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.373 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,70 EUR erreichte der Titel am 23.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,12 EUR ab. Mit Abgaben von 54,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,879 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

