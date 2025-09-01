Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Corning zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 68,11 USD zu.

Die Corning-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 68,11 USD. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,14 USD zu. Bei 67,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 225.099 Corning-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 69,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 81,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,47 USD je Corning-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor