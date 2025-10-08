Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochabend mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 86,26 USD.
Die Corning-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 86,26 USD. Die Corning-Aktie legte bis auf 86,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 336.030 Corning-Aktien den Besitzer.
Am 08.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 0,54 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 56,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Corning-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Corning-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen