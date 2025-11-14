Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning steigt am Abend

Corning im Blick

Die Aktie von Corning zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 82,84 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 82,84 USD. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,89 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,72 USD. Bisher wurden heute 645.341 Corning-Aktien gehandelt.

Am 01.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,50 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 54,73 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber -0,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,10 Mrd. USD – ein Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison