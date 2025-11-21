DAX23.079 -0,9%Est505.508 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.178 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1499 -0,3%Öl62,22 -1,5%Gold4.071 -0,1%
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag freundlich

21.11.25 16:08 Uhr

21.11.25 16:08 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Corning gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 78,77 USD.

Das Papier von Corning konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 78,77 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 78,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 329.507 Corning-Aktien.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD.

Corning ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent auf 4,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,52 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

