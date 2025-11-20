DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.257 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Blick auf Aktienkurs

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

20.11.25 20:23 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

20.11.25 20:23 Uhr

Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,6 Prozent auf 77,91 USD ab.

Corning Inc.
Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 4,6 Prozent auf 77,91 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Corning-Aktie bei 77,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 451.079 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 18,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 37,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 51,87 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus.

Am 28.10.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

