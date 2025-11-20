Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagnachmittag freundlich

Kurs der Corning

Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 84,08 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 84,08 USD. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 84,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,25 USD. Bisher wurden heute 122.554 Corning-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 92,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2025). Gewinne von 10,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Abschläge von 55,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 USD belaufen.

Corning veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,91 Prozent auf 4,10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

