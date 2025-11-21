Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Freitagabend gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Corning. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 79,66 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 79,66 USD. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 80,06 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,81 USD. Bisher wurden via New York 590.133 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 92,57 USD markierte der Titel am 01.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 16,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus.

Corning gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,10 Mrd. USD im Vergleich zu 3,39 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Aktie aus.

