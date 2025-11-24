Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning reagiert am Abend positiv

Kurs der Corning

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 81,89 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 81,89 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 82,04 USD. Bei 80,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 302.844 Corning-Aktien.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Abschläge von 54,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 28.10.2025 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,52 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt

Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor