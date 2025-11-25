Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning gewinnt am Abend an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Corning. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 82,93 USD.

Um 20:05 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 82,93 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 83,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,38 USD. Bisher wurden via New York 300.259 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,57 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 11,62 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,78 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 USD aus.

Am 28.10.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,39 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,52 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

