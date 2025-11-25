Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Zuletzt fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 81,07 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Corning-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 81,07 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Corning-Aktie bisher bei 80,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,38 USD. Bisher wurden heute 127.699 Corning-Aktien gehandelt.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,19 Prozent. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Corning ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber -0,14 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 4,10 Mrd. USD gegenüber 3,39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

