Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 88,24 USD.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 88,24 USD. Bei 89,35 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,63 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 315.693 Corning-Aktien.

Bei 89,35 USD markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 1,24 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 57,50 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Corning veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

