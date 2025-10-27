Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Corning zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 89,33 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 89,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,63 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 713.027 Corning-Aktien.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Am 29.07.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2025 2,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

