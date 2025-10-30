Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Corning am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 90,56 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 90,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 91,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 88,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 250.778 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 91,92 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,59 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.10.2025. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,10 Mrd. USD – ein Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Corning wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2025 2,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

