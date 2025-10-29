Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Corning am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Corning. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 5,8 Prozent.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 91,46 USD. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 91,56 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 505.917 Corning-Aktien.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 0,11 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 59,00 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 USD aus.

Am 28.10.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,12 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 4,10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3,25 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Corning rechnen Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2025 2,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

