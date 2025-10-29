Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Corning

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 90,68 USD.

Die Corning-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 90,68 USD. Bei 91,92 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 87,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 960.549 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 91,92 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 1,37 Prozent Luft nach oben. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 58,65 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD.

Am 28.10.2025 lud Corning zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 26,12 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

