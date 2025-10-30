Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 90,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,8 Prozent auf 90,99 USD. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,78 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 489.893 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 91,92 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 USD aus.

Corning ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent auf 4,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

