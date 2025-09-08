DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,45 +0,3%Gold3.631 -0,2%
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Dienstagabend in Rot

09.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CrowdStrike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 422,95 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
365,00 EUR 8,55 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie wies um 20:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 422,95 USD abwärts. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 420,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 428,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 301.025 CrowdStrike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 517,69 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 242,42 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,68 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 963,87 Mio. USD eingefahren.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.12.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

