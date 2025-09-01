DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.909 -0,4%Nas22.122 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
Blick auf CrowdStrike-Kurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei CrowdStrike am Nachmittag zu

12.09.25 16:10 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei CrowdStrike am Nachmittag zu

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 438,65 USD.

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 438,65 USD. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 440,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 435,39 USD. Bisher wurden heute 94.931 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 517,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 18,02 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,48 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 42,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,66 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

