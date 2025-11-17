CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die CrowdStrike-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 538,04 USD.

Die CrowdStrike-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 538,04 USD. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 540,00 USD zu. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 534,99 USD ab. Bei 537,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 44.702 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 566,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 5,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 298,27 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 44,56 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

Am 02.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 01.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,67 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

