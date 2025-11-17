CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike verzeichnet am Abend Verluste

CrowdStrike im Blick

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 531,86 USD.

Das Papier von CrowdStrike befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 531,86 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 530,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 537,08 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.168 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 566,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,56 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 298,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der CrowdStrike-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

