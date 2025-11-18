CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Abend schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 516,36 USD.

Das Papier von CrowdStrike befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 516,36 USD ab. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 513,01 USD. Mit einem Wert von 524,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 336.660 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 566,75 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 298,27 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 42,24 Prozent sinken.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.08.2025 lud CrowdStrike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 01.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

