CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Montagabend nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 506,85 USD zu.

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 506,85 USD. Bei 507,02 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 498,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 299.340 CrowdStrike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 566,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 11,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 298,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Mrd. USD – ein Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 963,87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie.

