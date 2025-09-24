CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gibt am Donnerstagnachmittag ab

Blick auf CrowdStrike-Kurs

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 470,28 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die CrowdStrike-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 470,28 USD ab. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 469,33 USD ab. Mit einem Wert von 476,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.820 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 517,69 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 10,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 272,76 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 72,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2025 erfolgen.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an