Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
CrowdStrike im Fokus

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gibt am Abend nach

25.09.25 20:24 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gibt am Abend nach

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 470,60 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
404,95 EUR -1,80 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 470,60 USD. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 469,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 476,98 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 439.986 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 10,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 272,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 963,87 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2025 erfolgen.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an

In eigener Sache

Übrigens: CrowdStrike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
