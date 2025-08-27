DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.603 +0,1%Nas21.723 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,53 +1,1%Gold3.419 +0,6%
Kursentwicklung im Fokus

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagabend höher

28.08.25 20:24 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagabend höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Zuletzt ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 440,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
376,35 EUR 12,40 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 440,46 USD. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 441,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 410,00 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 1.607.377 Aktien.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD an. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 14,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,42 USD am 12.09.2024. Mit einem Kursverlust von 44,96 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

CrowdStrike veröffentlichte am 03.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 921,04 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 02.09.2026.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,57 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
