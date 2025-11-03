CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf CureVac-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 5,34 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:49 Uhr bei 5,34 USD. Kurzfristig markierte die CureVac-Aktie bei 5,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 5,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.018 CureVac-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 USD aus.

Am 20.05.2025 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 93,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD im Vergleich zu 15,54 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CureVac am 18.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -0,542 EUR je Aktie aus.

