DAX23.727 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,70 -4,6%Nas23.055 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktie im Blick

CureVac Aktie News: CureVac verbilligt sich am Nachmittag

06.11.25 16:08 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 5,23 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,52 EUR -0,04 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CureVac-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,23 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CureVac-Aktie bis auf 5,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 29.984 Stück.

Am 13.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (2,38 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 USD für die CureVac-Aktie.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,34 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 93,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD im Vergleich zu 15,54 Mio. USD im Vorjahresquartal.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu CureVac

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CureVac nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen