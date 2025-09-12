CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 73,41 USD nach.

Um 15:52 Uhr fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 73,41 USD ab. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 73,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.961 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 75,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 2,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 40,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,64 USD aus.

Am 31.07.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CVS Health.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen