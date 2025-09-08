Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Pluszeichen im CAC 40
Derzeit halten sich die Börsianer in Paris zurück.
Am Montag springt der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 7.876,23 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,366 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,360 Prozent auf 7.899,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7.870,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.873,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.901,23 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 29.08.2025, bei 7.703,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der CAC 40 auf 7.691,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.791,79 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.257,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.763,76 Zählern erreicht.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51.747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 255,829 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Carrefour-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,08 Prozent gelockt.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
