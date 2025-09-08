DAX23.796 +0,2%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.740 -0,1%Euro1,1719 +0,2%Öl69,01 -1,1%Gold3.816 +1,4%
CAC 40-Kursentwicklung

Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Pluszeichen im CAC 40

29.09.25 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Pluszeichen im CAC 40

Derzeit halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Montag springt der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 7.876,23 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,366 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,360 Prozent auf 7.899,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7.870,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.873,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.901,23 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 29.08.2025, bei 7.703,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der CAC 40 auf 7.691,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.791,79 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.257,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.763,76 Zählern erreicht.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51.747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 255,829 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Carrefour-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,08 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

