CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health präsentiert sich am Abend stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 78,67 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 78,67 USD. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 78,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,35 USD. Zuletzt wechselten 237.234 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,20 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,61 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 29.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,07 USD je Aktie generiert. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,58 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
