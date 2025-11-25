CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von CVS Health zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 78,49 USD.

Das Papier von CVS Health legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 78,49 USD. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 78,79 USD. Bei 78,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.637 Stück gehandelt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,12 USD. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 7,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 80,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.

CVS Health gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. CVS Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 6,58 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

