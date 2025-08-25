D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 15,27 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 15,27 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie sank bis auf 15,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,49 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 438.297 Aktien.

Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,80 USD. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 94,76 Prozent sinken.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 2,18 Mio. USD eingefahren.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie aus.

