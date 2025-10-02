DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum haussiert am Abend

02.10.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum haussiert am Abend

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 12,3 Prozent auf 28,78 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 12,3 Prozent auf 28,78 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 29,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.428.532 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 2,55 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2024 Kursverluste bis auf 0,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 96,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

