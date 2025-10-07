DAX24.381 ±0,0%Est505.616 -0,2%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.806 -0,6%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.985 +0,6%
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger greifen bei D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag zu

07.10.25 16:09 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger greifen bei D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 36,25 USD zu.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 36,25 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,93 USD. Zuletzt wechselten 1.685.946 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 36,94 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,90 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 97,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

