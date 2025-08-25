D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum präsentiert sich am Abend fester

Kurs der D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,7 Prozent auf 16,63 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,7 Prozent auf 16,63 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,65 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.621.887 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,56 USD erreichte der Titel am 22.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 19,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Abschläge von 94,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

