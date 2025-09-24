D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Donnerstagabend ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 7,6 Prozent auf 25,62 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 7,6 Prozent auf 25,62 USD ab. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 24,66 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.828.558 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,17 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 13,88 Prozent zulegen. Am 11.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 96,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

