DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow45.948 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1660 -0,7%Öl69,51 +0,6%Gold3.746 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Blick auf Aktienkurs

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Donnerstagabend ein

25.09.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Donnerstagabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 7,6 Prozent auf 25,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
22,95 EUR -0,40 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 7,6 Prozent auf 25,62 USD ab. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 24,66 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.828.558 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,17 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 13,88 Prozent zulegen. Am 11.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 96,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie mit neuem Allzeithoch: Bald neue US-Initiativen im Bereich der Quantentechnologie?

Nach deutlichen Abgaben am Vortag: D-Wave-Aktie stabilisiert sich nach Kapitalerhöhung

Nach heftiger Kursrally in der Vorwoche: So schlugen sich Aktien von D-Wave, IonQ und Co. am Montag

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung