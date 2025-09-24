D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

D-Wave Quantum im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Minus bei 26,12 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,8 Prozent auf 26,12 USD ab. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 24,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 26,35 USD. Bisher wurden via New York 1.601.933 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,17 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 10,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 96,66 Prozent sinken.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,20 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

