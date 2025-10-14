DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.566 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl61,92 -2,3%Gold4.137 +0,6%
Kursentwicklung

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

14.10.25 16:08 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 39,44 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 39,44 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 38,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,60 USD. Bisher wurden heute 957.813 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Am 13.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 6,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (0,98 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 97,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

