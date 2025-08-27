D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum steigt am Abend stark

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,4 Prozent auf 16,20 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 16,20 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,26 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,58 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.998.169 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,56 USD erreichte der Titel am 22.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 95,06 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie aus.

