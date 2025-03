Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 43,92 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 43,92 EUR nach. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,55 EUR. Zuletzt wechselten 1.341.623 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 8,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Abschläge von 32,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 49,50 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,11 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 19.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

