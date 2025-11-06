Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag auf Höhenflug

So entwickelt sich Datadog A

Die Aktie von Datadog A zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Datadog A-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 20,6 Prozent auf 186,97 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 20,6 Prozent auf 186,97 USD zu. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 188,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 178,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 1.626.094 Stück.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 188,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 1,02 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 128,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2028 3,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

