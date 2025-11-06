DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.197 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,38 -0,3%Gold3.989 +0,2%
So bewegt sich Datadog A

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A haussiert am Abend

06.11.25 20:23 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A haussiert am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 23,5 Prozent auf 191,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
163,38 EUR 27,74 EUR 20,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 23,5 Prozent im Plus bei 191,42 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 191,74 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 178,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.337.405 Datadog A-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,74 USD) erklomm das Papier am 06.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 826,76 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 12.02.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 3,03 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

