Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Montagabend mit Kursplus
Die Aktie von Datadog A zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Das Papier von Datadog A legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 138,55 USD. Die Datadog A-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,82 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 605.556 Datadog A-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,03 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie.
Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 826,76 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 1,83 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
